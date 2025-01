Inter-news.it - Ventola ‘discolpa’ l’Inter: «Tutti meriti al Milan, mi ha sorpreso»

dà ampialper la vittoria della Supercoppa ai danni delper 2-3. L’ex giocatore analizza in questo modo.SUPERCOPPA ROSSONERA – Su Viva El Futbol si analizza la Supercoppa vinta dalai danni delin rimonta per 2-3. Questo il commento dell’ex attaccante Nicola: «Doalperché anche nel primo tempo, dovepassa in vantaggio, ha fatto bene. Dumfries e Dimarco non si sono mai visti. Primo tempo brutto a nessuna delle due squadre, ripresa per reazione, cambi al. Sui cambi Inzaghi ha sempre fatto così e ha sempre portato a casa le partite, per questo la squadra rossonera mi hae ha meritato. Leao entrato bene al livello di concentrazione e di scelte.deve chiudere la partita, ma do troppial Diavolo».