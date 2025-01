Lanazione.it - Toscana, record di vaccinati contro l’influenza negli ultimi 3 anni

Firenze, 7 gennaio 2025 – Sempre più toscani scelgono di vaccinarsi. Alla fine del 2024 sono stati quasi 40mila in più i cittadini che hanno scelto di aderire alla campagna di vaccinazione gratuita organizzata dalla Regione. Tra ottobre e dicembre si sonoinin 849.584, rispetto agli 810.978 del 2023. Altri 1305 l’hanno fatto nei primi giorni del nuovo anno. La campagna, iniziata ad ottobre, terminerà a marzo 2025 ed è rivolta, come da indicazione del Ministero, a soggetti fragili e a chi se ne prende cura, ad anziani con almeno 60, a donne in gravidanza, operatori sanitari e sociosanitari, personale in formazione e studenti di medicina e delle professioni sanitarie che svolgono tirocini in strutture assistenziali. “Siamo soddisfatti dei risultati, frutto dell’organizzazione del nostro sistema sanitario e dell’ottimo lavori di squadra con medici di medicina generale, pediatri di libera scelte, Asl e farmacie convenzionate” commentano il presidente dellaEugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.