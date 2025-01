Oasport.it - Tennis, Angelo Binaghi: “Basterebbe vincere un quarto di quanto fatto nel 2024, sarebbe bellissimo conquistare Roma”

Leggi su Oasport.it

A margine di un evento tenutosi a Cagliari, ha parlato all’ANSA il presidente della FITP,, confidando le proprie speranze per il 2025 delazzurro, chiamato a confermarsi a livelli eccelsi dopo unche rimarrà nella storia dello sport italiano.Il numero uno delitaliano mantiene i piedi per terra: “Quest’anno mi auguro che ilitaliano riesca aalmeno undi quello che abbiamo vinto nel. Abbiamo vinto due Slam, la Coppa Davis e la BJK Cup, che è la Davis femminile, neuno dei quattro“.L’elenco dei successi azzurri delè lunghissimo: “Abbiamo vinto quattro 1000, di cui tre Sinner ed uno Paolini, in più abbiamo portato a casa due medaglie alle Olimpiadi, quindi sono altri sei successi, neuno di questi sei, magari a