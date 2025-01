Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, obiettivo terzino: è in arrivo Mattia Rigo

È ancora il mercato a tenere banco in casa, dopo lo 0-0 casalingo col Milan Futuro che ha lasciato intatto il +6 sulla zona playout. Il ds Bernardi sta cercando di chiudere per la quarta operazione in entrata, quella delsinistro. I biancorossi sono stanchi di attendere la decisione della Reggiana sul 2004 Giacomo Cavallini, che pur non mettendo piede in campo addirittura dal 15 settembre non ha ancora un futuro chiaro e così il ds ha virato su(foto), mancino classe 2004 di proprietà del Verona che è in prestito alla Virtus Verona. Coi rossoblù ha giocato fin qui 11 gare di cui 9 da titolare sia da quarto a sinistra che come esterno mancino di centrocampo nel 3-5-2, anche se nelle ultime due vittorie con Lumezzane e Alcione è rimasto seduto per 90’. Cresciuto proprio nella Virtus, a 13 anni è passato nelle giovanili dell’Hellas dove ha giocato fino alla Primavera, nel 2022 ha debuttato in prestito coi grandi al Lumezzane in D dove ha contribuito con 27 gare e un gol alla vittoria del campionato, poi l’anno scorso il ritorno alla Primavera veronese.