Sanremo le ultime news sui co-conduttori

Si va verso la definizione del castSi rincorrono sempre più le voci sulla co-conduzione di2025. Se Carlo Conti ancora non ha dato certezze, intanto, negli ultimi giorni sono sempre più insistenti varie voci.Secondo Ansa, mancherebbe solo l’ufficialità per Katia Follesa. Si legge: “a quanto si apprende – co-condurrà con Carlo Conti una delle serate del prossimo Festival di(11-15 febbraio). Classe 1976, già accanto a Conti come giudice speciale nell’ultima edizione di Tale e quale show, Follesa iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig”.In questi anni è stata al timone di diversi programmi e il Festival disarebbe un bel passo in avanti.Non dovrebbe esserci solo lei ma anche Geppi Cucciari, reduce dal film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, campione di incassi e anche Serena Rossi.