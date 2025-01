Donnapop.it - Sanremo 2025, Carlo Conti avrà 5 co-conduttori: ecco chi sono, tra loro anche un cantante amatissimo

Manca sempre meno al Festival die finalmente sappiamo chi sarà al fianco diin qualità di co-conduttore: fraun famosissimo!Come sappiamo, quest’anno sul palco del Teatro Ariston vedremo volti amatissimi dello showbiz italiano. Di recente, poi, il conduttore ha svelato di aver deciso di arruolare due famose donne di spettacolo per il suo Festival di; una è Bianca Guaccero, che terrà le redini del PrimaFestival, e l’altra è invece Selvaggia Lucarelli, che condurrà il DopoFestival insieme ad Alessandro Cattelan.Dopo questa notizia, poi, è trapelata quella secondo cuistesse cercando di convincerel’amata collega Milly Carlucci a far parte del Festival di, ma stando alle recenti notizie, questa ipotesi non si concretizzerà.