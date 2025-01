Oasport.it - Quando viene presentato il percorso del Giro d’Italia 2025? Tra indiscrezioni e salite annunciate

Mancano ormai pochi giorni in vista della presentazione ufficiale del, che si terrà lunedì 13 gennaio a Roma dalle ore 18.00 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’. Tra poco meno di una settimana scopriremo dunque finalmente ilcompleto della prossima Corsa Rosa, che comincerà all’estero.La Grande Partenza andrà in scena infatti in Albania venerdì 9 maggio, con le prime tre tappe (subito abbastanza impegnative, con una cronometro individuale e tanta salita) già svelate recentemente dagli organizzatori. La carovana utilizzerà poi il primo giorno di riposo, domenica 12 maggio, per trasferirsi nel Bel Paese e più nello specifico in Puglia, almeno in base ad alcune.Ildovrebbe ripartire con una frazione da Alberobello a Lecce, ma bisognerà attendere presumibilmente fino a venerdì 16 maggio per la prima vera tappa di montagna in Abruzzo con arrivo in salita a Tagliacozzo.