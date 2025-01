Spazionapoli.it - Può tornare al Napoli: spunta una clamorosa suggestione per gennaio

Notizie calcioun’incredibileper il mercato di: può esserci un grande ritorno in maglia azzurra.Il mercato diè appena iniziato e in casaancora non è arrivato nessun acquisto. C’è da aspettarsi, però, che fra non molto questo scenario possa cambiare: tante sono infatti le voci di calciatori accostati al club azzurro. In particolare, Manna starebbe cercando con insistenza un difensore centrale e un centrocampista con caratteristiche offensive. Per il primo, è nettamente in pole l’ipotesi Danilo, per cui manca ancora l’accordo con la Juventus. Per il secondo, invece, ancora tante le ipotesi in ballo., attrae un grande ritornoIl nome principale sembra essere quello di Jacopo Fazzini, per cui sembrerebbe raggiunto l’accordo con l’Empoli.