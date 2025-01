Abruzzo24ore.tv - Pronto soccorso in crisi: personale ridotto e reparti al collasso, sanità abruzzese nel caos

Pescara - Strutture d’emergenza sovraffollate, carenza cronica die turni insostenibili: la situazione sanitaria in Abruzzo precipita verso unasenza precedenti. Lapubblicaaffronta un momento critico, con il sindacato Fials Abruzzo (Federazione Italiana Autonomie Locali e) che lancia un allarme sulla gestione inefficace e sulle conseguenze di una pianificazione inadeguata. “Gli operatori sanitari sono allo stremo, e le nostre proposte vengono ignorate da anni”, afferma il sindacato, sottolineando il problema delle risorse umane inadeguate per i bisogni crescenti. Ilche va in pensione non viene rimpiazzato, mentre le strutture esistenti faticano a sostenere la domanda crescente. Liste d’attesa infinite, sia per ricoveri sia per esami, e un incremento degli episodi di violenza contro ilsono solo alcune delle conseguenze.