Ilnapolista.it - Pellegrini addio Napoli, il gol nel derby cambia tutto: resta a Roma e forse rinnova (Gazzetta)

, il gol nel)Com’era prevedibile, Lorenzonon verrà a. Il gol nelhato. Ne scrive anche ladello Sport:Raccontano e confermano di un Lorenzoche, alla vigilia del, va dal maestro Claudio Ranieri e più o meno gli dice: “Mister, io i fischi non li sento neppure, non si preoccupi, non mi farò condizionare, ilè la mia partita e vorrei esserci a tutti i costi”. Musica per le orecchie del tecnico-psicologo dellache, in cuor suo, seppur orientato a far giocare Pisilli dall’inizio all’Olimpico, non aspettava altro.La prospettiva è cosìta. E quelli che potevano essere gli appuntamenti in programma con ildi Antonio Conte, cuiè stato accostato nei giorni precedenti al, ora non sono più in calendario.