Dilei.it - Pamela Petrarolo rientra al Grande Fratello. Attesi provvedimenti (e dure critiche)

Ilè al centro di una discussione mediatica che ha ormai assunto tutti i contorni della polemica: sonoper quanto successo, quindi il televoto in corso è stato annullato. Nella giornata di ieri il GF ha anche comunicato ai concorrenti cherientrerà nella Casa durante la prossima puntata, ovvero mercoledì 8 gennaio. Ma ormai è difficile arginare lein CasaVolente o nolente, la puntata di mercoledì 8 gennaio delè attesa per molti motivi. Nella giornata del 6 gennaio, in Casa è stato annunciato il ritorno di, che durante l’ultima puntata dell’anno, il 30 dicembre, aveva abbandonato il reality show: Alfonso Signorini aveva anticipato il suo addio, dopo aver ricevuto delle notizie “preoccupanti” dalla sua famiglia.