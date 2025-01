Ilgiorno.it - Oggi si torna in aula, manutenzione nelle scuole finita in tempi record

Leggi su Ilgiorno.it

L’ufficio tecnico del Comune di Magenta non si ferma nemmeno durante le festività natalizie. Tra gli interventi programmati, spicca la sostituzione della passerella ciclopedonale in viale Piemonte e importanti lavorilocali. "Approfittando della chiusura per le vacanze, abbiamo portato avanti gli interventi– spiega il vicesindaco Enzo Tenti –. Dopo aver completato la sostituzione dei serramenti in dieci aule, siamo intervenuti sulle ultime dieci aule della scuola primaria Santa Caterina". Questo progetto rientra in un piano distraordinaria e efficientamento energetico finanziato dal Pnrr, che ha garantito 130.000 euro, con l’aggiunta di 16.000 euro dal bilancio comunale. "Quando i bambini torneranno a scuola, troveranno una novità significativa", ha aggiunto Tenti.