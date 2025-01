Oasport.it - NASCAR, Helio Castroneves parteciperà alla Daytona 500

proverà a correre l’edizione 2025 della500, tradizionale prima tappa dellaCup Series. Il brasiliano è atteso al debutto nella più importante serie americana riservata alle stock car e per l’occasione guiderà la Chevrolet Camaro #91 PROJECT91 di Trackhouse Racing.Il quattro volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis proverà ad eguagliare Mario Andretti e AJ Foyt, unici nella storia ad aver primeggiato almeno una volta in carriera nella ‘The Great American Race’ e nel ‘The Greatest Spectacle in Racing’.Il plurivincitore della Rolex 24 at, evento valido per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, dovrà superare il taglio delle qualifiche per entrare nello schieramento della più importante competizione dell’anno per quanto riguarda le stock car statunitense.