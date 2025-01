Amica.it - Meghan Markle apre per Netflix le porte di casa (ma non è la sua!)

Il 15 gennaio arriverà suWith Love,, il nuovo programma, in 8 puntate, che ha come protagonista. Uno show annunciato a sorpresa a Capodanno, direttamente sul profilo Instagram della duchessa, e che punta a rilanciare l’immagine dell’ex attrice presentandola come una sorta di guru in ambito lifestyle. Dopo mesi di assenza dalle scene, insomma, la moglie del principe Harry punta a conquistare il mondo interpretando la “Martha Stewart di Montecito”. Cucinando, facendo giardinaggio, arredando, dedicandosi al fai da te. Il tutto davanti alle telecamere, in modo molto naturale e spontaneo (almeno nelle intenzioni)., regina dietro ai fornelliNetlifx, nella presentazione dello show, è stata molto chiara sul contenuto: «In ogni episodio,invita vecchi e nuovi amici a rimboccarsi le maniche e unirsi a lei in cucina, in giardino e in altri luoghi».