Lettera43.it - Lotteria Italia, vinti 5 milioni di euro nel lodigiano

A Somaglia, provincia di Lodi, è stato venduto il biglietto vincente del primo premio della2024: il ticket fortunato, il T 173756, ha permesso al suo acquirente di portare a casa 5di. Il biglietto è stato probabilmente acquistato in un autogrill lungo l’autostrada del Sole. Per il secondo anno consecutivo, la Lombardia si è confermata una regione fortunata: nel 2023 il jackpot principale era stato vinto a Milano.Gli altri premi principaliIl secondo premio, da 2di, è andato a Pesaro con il biglietto T 378442, mentre il terzo, sempre da 2, è stato vinto a Palermo con il biglietto G 330068. A Torino è stato assegnato il quarto premio, di 1,5di(biglietto G 173817), e il quinto, da 1 milione, è stato vinto a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).