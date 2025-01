Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 1-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’australiano cancella tre palle break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Scappa via la risposta di dritto di.30-0 Splendido rovescio lungolinea vincente di.15-0 Secondo ACE dell’o.2-2 Game. Gran seconda dell’altoatesino.40-15 Risposta di rovescio aggressiva di.40-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.30-0 A metà rete il rovescio incrociato dell’o.15-0 Ben giocato il dritto in uscita dal servizio da Jannik.2-1 Game. Scappa via il dritto di.AD-40 Serve and volley vincente del padrone di casa.40-40 In corridoio il dritto in contropiede dell’altoatesino.40-AD Palla. L’o strappa il movimento del dritto dal centro.40-40 ACE. Parità.30-40 Peccato. Fuori di un soffio il passante di dritto del numero uno ATP.15-40 Due