Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Santolino vince tra le moto, Moraes prende la vetta delle auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30– Lorenzoha vinto la speciale odierna con 1’21” di vantaggio sul sudafricano Bradley Cox (KTM) e 4’01” su Ricky Brabec (Honda). Lo spagnolo ha ottenuto la sua prima vittoria diallae la sesta per Sherco da quando Mickael Metge ha assaporato il successo nel 2019 a Pisco. È la prima vittoria didel marchio francese in Arabia Saudita. È stato David Casteu, che gareggia di nuovo in questa edizione per festeggiare il suo 50° compleanno, a scrivere la prima riga sull’albo d’oro di Sherco nel 2010ndo la frazione dellaa Cordoba. È probabile che lo champagne venga stonella sede del marchio a Nîmes.10.30– Al km 118 è al comandoche passa a condurre con 32 secondi di vantaggio su Quintero e 1:57 su Ferreira.