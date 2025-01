Top-games.it - La Storia di Diablo un epico scontro tra Luci ed Ombre

Leggi su Top-games.it

Pronto a scoprire ladi? Quando nel lontano dicembre 1996 Blizzard North lanciò, nessuno poteva immaginare l’impatto che avrebbe avuto. L’universo di, ispirato al folklore e alle superstizioni religiose, ha catturato l’immaginazione dei giocatori per decenni.L’Eterno Conflitto tra le forze del bene e del male ha creato unaaffascinante che si sviluppa nel mondo di Sanctuary. Esploreremo la trama di, dalle origini del mondo al combattimento contro i demoni, fino alle lotte controstesso.Sanctuary il luogo dove tutto è iniziato ladiMigliaia di anni fa, Angeli e Demoni lottavano per il controllo della Pietra del Mondo, un artefatto di potere incommensurabile. Questa lotta senza fine portò alla creazione di Sanctuary, un mondo nascosto dove angeli e demoni potevano vivere in pace.