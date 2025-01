Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Goggia mi ha sorpreso, per me Lara Colturi è italiana”

IL RITORNO SENSAZIONALE DI SOFIAIN GIGANTEGià era stato eclatante quello che ha fatto nelle tre gare veloci disputate, ottenendo tre podi e vincendone una. Ma il quinto posto in gigante è ancora più incredibile. Non era più la sua disciplina, anche se l’aveva ripresa molto bene nella passata stagione e aveva risalito benissimo la china, con la punta del quinto posto su una pista complessa come la Erta di Kronplatz. Sofia vanta dei podi in gigante, nel 2017 ha anche vinto una medaglia ai Mondiali. Non mi aspettavo un risultato del genere, assolutamente. Pensavo che il suo livello sarebbe stato buono, ma non eccezionale, quindi mi hamolto. Nella seconda manche ha rischiato tanto, con dei passaggi al limite: ci ha messo tanta cattiveria. È stata una discesa da godersi in punta di sedia.