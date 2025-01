Ilfattoquotidiano.it - La nuova vita da influencer di Camila Giorgi, tra vestiti, make up e ricette per Natale: “Non vivere a metà, commetti errori”

I campi da tennis sono ormai un lontano ricordo, nonostante qualche appassionato nei commenti ai suoi post stia ancora sognando un ritorno.ormai è una, anche se nella didascalia su Instagram compare ancora la scritta “Atleta“. Ma l’azzurra capace di vincere un Master 1000 e altri tre titoli Wta ha smesso definitivamente con la racchetta: l’ultima apparizione ufficiale risale a marzo 2024 (Miami), poi a maggio è arrivata la notizia del suo ritiro, senza nessun annuncio ufficiale e con un alone di mistero. Poi a ottobre aveva rotto il silenzio, confessando in un’intervista a Verissimo la sua verità: “Da anni volevo smettere, è unapesante quella della tennista”.Chefosse davvero stufa del tennis lo si capisce chiaramente guardando come racconta la suasu Instagram.