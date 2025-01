Liberoquotidiano.it - "Indiscrezione clamorosa". Sanremo 2025, ecco chi sarà la co-conduttrice di Carlo Conti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Manca sempre meno a, il Festival della canzone italiana che da quest'annocondotto e diretto da. E tantissimi telespettatori si stanno già chiedendo chi saranno i co-conduttori. Ebbene, da quanto si apprende dall'Adnkronos, sembra che siano usciti i primi nomi. Katia Follesa, nota comica televisiva, affiancheràin una delle serate tra l'11 e il 15 febbraio. Classe 1976, ha alle spalle numerose esperienze sul palco. Come a Zelig o a Comedy Match andato in scena proprio all'Ariston. Non solo Rai e Mediaset. Katia Follesa ha anche condotto diversi programmi su real Time e Nove, come Junior Bake Off Italia, D'amore e d'accordo, Cake star - Pasticcerie in sfida fino a Comedy Match. Poi c'è stata l'esperienza indimenticabile a Lol - Chi ride è fuori, il reality comico in onda su Prime Video.