Il villaggio di Natale della discordia, le scelte in Fortezza sotto accusa

Siena, 7 gennaio 2025 – Qualche giorno fa, un post di Gazzetta di Siena sull’argomento ha raccolto 307 commenti, la stragrande maggioranza negativi. Al di là di chi la butta in politica - di qua e di là - in moltissimi hanno osservato che forse no, l’idea dell’allestimento natalizio innon si è tradotta in concreto come si sperava. Dopo il confronto social, se ne parlerà anche in consiglio comunale, dove ha già depositato un’interrogazione Gabriella Piccini del Pd che parte dall’assegnazione del servizio per un costo complessivo presunto di 74mila euro. Una spesa di cui Piccinni chiede conferma al sindaco Fabio, domandando anche “se quanto proposto dal fornitore sia risultato corrispondente a quanto poi realizzato” (e in caso contrario se sarà chiesto un rimborso), “se abbia intenzione di prendere attodiffusa insoddisfazione, impegnandosi per l’anno prossimo a provvedere in modo migliore e più curato, con adeguata segnaletica e individuando fornitori che presentino offerte maggiormente attrattive”.