Il primo sciopero del 2025 è stato indetto per venerdì 10 gennaio: previsti disagi nei trasporti

Ilsi apre così come l’anno precedente si è concluso: con iindi agitazione e unoin arrivo. Il 2024 ha fatto segnare la cifra record di seicentoventidue giorni di fermo; si riparte subito con un nuovonero, previsto il 10. Diverse mobilitazioni renderanno difficoltoso spostarsi nelle grandi città e in tutta Italia; a subiresaranno il trasporto ferroviario, aereo e pubblico locale, oltre che -pare- la scuola.I primi problemi potrebbero sorgere già da domani, mercoledì 8, quando inizierà lo stop programmato dall’Ugl che renderà difficile muoversi in traghetto da e per le isole minori della Sicilia. Dalle ore 21:00 di giovedì 9, inoltre, i lavoratori aderenti al Cubdi Rfi addetti alla manutenzione ferroviaria incroceranno le braccia per ventiquattr’ore.