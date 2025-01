Ilveggente.it - Il messaggio di Sinner è chiaro: che botta alla Kalinskaya

Nessun dubbio sulle intenzioni di: lo ha detto chiaramente.Ha scelto di soggiornare nella stanza di hotel in cui alloggiava quando, lo scorso anno, ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam. Questo perché Jannik, come del resto molti altri atleti del suo calibro, è estremamente scaramantico e realmente convinto che del fatto che anche questi piccoli dettagli possano contribuire, nel loro piccolo, a bissare il successo ottenuto nel 2024.Ildi: che(AnsaFoto) – Ilveggente.itCerto, le probabilità che il campione in carica vinca di nuovo il Major che si disputerà dal 12 gennaio in poi nella terra dei canguri sono altissime, ma questo non significa che l’azzurro abbia la strada spianata, anzi. Lo stesso Carlos Alcaraz ha detto chiaramente, tanto per fare un esempio, che il suo obiettivo numero 1, in questo momento, è proprio quello di imporsi anche a Melbourne.