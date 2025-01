Ilrestodelcarlino.it - "Il liceo di Pergola? Un’eccellenza". L’11 gennaio va in scena l’open day

‘Innovazione per la formazione del futuro’. E’ l’obiettivo-slogan coniato dai responsabili delscientifico di– dal 1989 sede distaccata del ‘Torelli’ di Fano -, che si appresta a vivere un mese ricco di appuntamenti, a partire dalday del, durante il quale docenti e studenti accoglieranno i visitatori per illustrare l’ampia e articolata offerta formativa. Forte d’una tradizione consolidata nei suoi 60 anni di storia, ilaltocesanense propone, accanto all’indirizzo ‘Ordinario’ e a quello di ‘Scienze Applicate’, percorsi di potenziamento altamente qualificanti, come quello ‘Internazionale’ e quello ‘Fisico-Medicale’, entrambi confermati per il prossimo anno scolastico 2025-2026. L’ultimo si distingue per il suo orientamento alle discipline cosiddette ‘Stem’ (Science, Technology, Engineering, Mathematics), offrendo agli studenti competenze innovative e trasversali, indispensabili ad affrontare le sfide che li attenderanno nei prossimi anni.