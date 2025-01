Ilfattoquotidiano.it - “Ho le unghie lunghe più di 40 centimetri, le uso come mestoli in cucina. La gente è disgustata e mi chiede come faccio a pulirmi e a fare il bidet”: la storia della nail artist Maryah

Lunghissime, decorate con una cascata di charm e persino piùdel suo busto. Sono leacriliche diconosciuta su TikToksbyry, che ha fattosua manicure estrema un vero e proprio manifesto di stile e di. abilità. In una serie di video virali, la donna ha mostratoriesce a svolgere le normali attività quotidiane, sfidando i pregiudizi e le domande (talvolta indiscrete) degli utenti.“Molti mi chiedono se le miesono pesanti eriesco a lavorare con loro”, raccontain un video che ha superato 1,3 milioni di visualizzazioni. “Ma onestamente, una volta che inizi a indossarle, sviluppi tutta questa forza nelle dita, e non sembrano affatto pesanti”. E per dimostrarlo, lasi riprende mentre, si prende cura dei suoi quattro figli (incluso un neonato) e svolge le normali faccende domestiche.