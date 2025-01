Dilei.it - Guè, Tropico del Capricorno è il nuovo album: canzoni e collaborazioni

Grande entusiasmo per i fan di Guè: il rapper ha annunciato l’uscita del suodel: un progetto che comprende una serie di nuovi pezzi econ grandi nomi del panorama rap italiano che racconta la sua maturità artistica. Scopriamo la tracklist completa e ledeldisco.Guè,nell’del”Guè è pronto per tornare a rappare. Il cantante che ha saputo incantare moltissimi fan del panorama hip hop insieme ai Club Dogo e come solista ha annunciato l’uscita di un, il decimo della sua carriera, disponibile da venerdì 10 gennaio 2025.Un lavoro con cui, grazie anche alla collaborazione con produttori del calibro di Sixpm, Chef P, Big Fish, Bassi Maestro e Harry Fraud, Guè racconta la sua maturità artistica costruita in oltre 20 anni di carriera.