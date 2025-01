Tutto.tv - Gravi violazioni del regolamento al GF: dura punizione per tutti i concorrenti

Il clima nella casa del Grande Fratello continua ad essere molto teso e le batoste per isi susseguono una dopo l’altra. Nella giornata di ieri la comunicazione ufficiale giunta dalla produzione ha annunciato l’annullamento del televoto, giunto con tutta probabilità a seguito della terribile lite tra Helena e Jessica.Le anticipazioni hanno rivelato che per tre dei gieffini (presumibilmente Helena, Ilaria e Jessica) sono in arrivo dei seri provvedimenti, che lasciano ipotizzare squalifiche e televoti immediati. Nel frattempo però, ad aggiungere ulteriore nervosismo è arrivato oggi un nuovo comunicato, che ha acceso le discussioni in casa. Pesanti infrazioni nella casa: ladel GFI recenti episodi di liti accese nella casa fanno immaginare aidel GF le conseguenze di quanto accaduto, tanto da spingere alcuni, tra cui Shaila e Lorenzo, ad organizzare una vera e propria protesta.