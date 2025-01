Già 500mila a Porta Santa San Pietro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.21 A sole due settimane dall'apertura del Giubileo,sono stati già 545.532 i pellegrini da tutto il mondo che hanno attraversato ladella Basilica di San, in Vaticano. Centinaia i gruppi di fedeli che hanno compiuto i pellegrinaggio partendo dalla nuova Piazza Pia, con la croce del Giubileo in testa, muovendosi in preghiera lungo via della Conciliazione fino ad arrivare alla Basilica. "Si tratta di un inizio molto significativo", commenta mons.Fisichella, prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione.