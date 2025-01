Dilei.it - Fanny Targioni Tozzetti, chi è e cosa prova per lei Giacomo Leopardi

È bella, colta e fa parte di una delle più prestigiose famiglie della nobiltà fiorentina. Siamo nella prima metà dell’Ottocento quandoruba il cuore di, dando vita a un amore tormentato e doloroso perché non corrisposto, che il poeta ha tradotto nei celebri versi dedicati ad Aspasia.Il primo fatidico incontro conTutto accade nel maggio 1830. Quel giorno, giunto da poco a Firenze, incontra per la prima volta una donna che sarebbe diventata la protagonista del suo ultimo grande amore. A presentargliela è l’amico Alessandro Poerio, anche lui poeta. Del restoè nota per essere una delle maggiori protagoniste della cosiddetta “Firenze bene”, lei che nella sua casa di via Ghibellina dà vita a un celebre e animato “salotto” frequentato da scienziati, politici, letterati.