Epifania al quarto posto per la Lube. Ora serve un segnale in trasferta

Laha appeso al camino della SuperLega una calza da trenta punti tondi tondi, grazie al successo per 3-0 centrato all’Eurosuole Forum di Civitanova contro la Rana Verona, spezzando così la striscia positiva degli scaligeri e piazzandosi alsolitario con una partita da recuperare rispetto a Piacenza, terza con due lunghezze di vantaggio, e a Verona, quinta con tre punti di ritardo. Quello di domenica è stato l’undicesimo successo interno della stagione fra tutte le competizioni. Oraunforte in, a cominciare dalla prossima gara (12 gennaio, ore 19) sull’insidioso campo di Cisterna di Latina, squadra che ha l’esigenza di fare punti. Ieri, intanto, il gruppo di Giampaolo Medei ha festeggiato l’con una giornata di riposo e stamattina tornerà in palestra con una seduta in sala pesi.