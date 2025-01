Davidemaggio.it - Enrico Brignano torna su Rai 2 con Ma…diamoci del tour! In Europa

La comicità diad intrattenere il pubblico di Rai 2. Dopo le oltre venti puntate di Un’ora sola vi vorrei tra il 2020 e il 2022, alcune riproposizioni di show singoli lo scorso anno, il comico romano è pronto are in TV con un nuovo progetto.Stasera in prima serata su Rai 2, partirà infatti Ma. diamoci del! In. Backstage, prove dello spettacolo e i diversi palcoscenici che hanno ospitato il conduttore, ma anche le sue esplorazioni nei luoghi più o meno conosciuti di importanti città europee. Non mancheranno poi inserti dello spettacolo teatrale portato in giro dastesso in.Si tratta di uno show costruito a partire dallanée di, ma non sarà la semplice riproposizione delle date teatrali. Nelle 3 puntate previste, il conduttore si misurerà per esempio con il lancio delle asce a Bruxelles, con il free climbing a Parigi o con la fabbricazione di caramelle a Barcellona.