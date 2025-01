Lettera43.it - È morto Jean-Marie Le Pen, padre di Marine e fondatore del Front national

all’età di 96 anniLe Pen, politico francesedeldiLe Pen. L’ha annunciato la famiglia. Storica figura dell’estrema destra francese, nel corso della sua carriera si è candidato a diverse elezioni presidenziali arrivando al ballottaggio del secondo turno contro Jacques Chirac nella tornata del 2002, quando ottenne il 17,79 per cento. Nel 2007 ha ottenuto al primo turno con il 10,44 per cento dei consensi, venendo escluso dal successivo ballottaggio che vide vincitore Nicolas Sarkozy. Nel 2011 lasciò alla figliala guida del Fn, da cui venne espulso nel 2015 per divergenze politiche ormai consolidate.Articolo completo: ÈLe Pen,dideldal blog Lettera43