Oasport.it - Dakar 2025: Loprais vince il terzo stage tra i camion e si avvicina a Macik nella classifica generale

Giornata avntecategoria dedicata aidella. Alesha fatto suo infatti il, quell di 636 km da Bisha ad Al Henakiyah, tallonando cosìun Martinalle prese con una corsa leggermente complicata.Ma andiamo con ordine. Il pilota a bordo della InstatradeTeam De Rooy (coadiuvato da Kripal e Rodewald) ha gravitato in seconda posizioneprima parte di gara, per poi sorpassare al KM 118 l’Eurol Rally Sport di Mitchel Van de Brink (con Torrallardona e van de Pol) tagliando il traguardo per primo con il tempo di 3:36:21, arginando così di 53 secondi Vaidotas Zala (Skuba Team De Rooy FT con Fiuza, Van Grol), abile a balzare nel frattempo in seconda posizione beffando così proprio van de Brink, poia +2:07.