Quifinanza.it - Da Meta addio a fact checking e moderatori, arrivano i volontari e un modello ispirato a X

Leggi su Quifinanza.it

I tempi cambiano esi adegua: il ceo Mark Zuckerberg ha annunciato una rivoluzione nelle politiche di moderazione dei contenuti su Facebook, Instagram e Threads. L’azienda intende eliminare ile sostituire iprofessionisti con dei.Il sistema di gestione dei contenuti saràalle “Community Notes” di X, il fu Twitter. Zuckerberg ha giustificato il cambio di passo con la volontà di promuovere la libertà di espressione, ridurre gli errori dovuti a censura arbitraria e aumentare la trasparenza.Effetto Trump suMolti, però, ci vedono dell’altro: una strizzata d’occhio a Donald Trump, che nel 2023 ricevette una sorta di daspo digitale, venendo bannato per due anni da Instagram e Facebook in seguito all’assalto a Capital Hill.In precedenza, Trump aveva già subito una serie di avvertimenti e blocchi momentanei per i contenuti postati.