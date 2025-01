Biccy.it - Concorrenti che subiranno provvedimenti al GF: svelati nomi e motivi

Attraverso un comunicato ufficiale lunedì pomeriggio i profili social del Grande Fratello hanno annunciato l’annullamento del televoto a causa di un provvedimento disciplinare per una delle persone che erano state sottoposte al giudizio del pubblico (Helena Prestes). Poche ore dopo l’annuncio del GF, Tv Blog ha svelato che idisciplinari sarebbero stati per treche si sono resi protagonisti di fatti gravi.Ichedeidisciplinari al Grande Fratello.Nell’ultima puntata di 361 Lounge, Cecilia Capriotti ha rivelato: “Sarà una puntata piena di colpi di scena. Ci saranno almeno tre, non riguardano solo Helena, ma altre dueche hanno avuto comportamenti discutibil, uno Jessica Morlacchi e l’altro per Ilaria Galassi.