Cinema | nel teatro Sala Molière di Pozzuoli riparte la V edizione di Cinemagma la rassegna di film indipendenti

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025, ogni mercoledì alle ore 20.30, neldi, diretto da Nando Paone (Via Bognar, 21, nei pressi della stazione metropolitana/Solfatara), la Vdi “gma”, ladiselezionati dallo storico delGiuseppe Borrone, ad ingresso libero. La kermesse nasce con lo scopo di offrire una vetrina ai talenti emergenti delitaliano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio e suiunderground che, come richiamato nel titolo della, ispirato all’elemento naturale simbolo die di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie delmainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari.Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, e al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani.