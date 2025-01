Ilnapolista.it - Chiesa, l’agente Ramadani: «Non si muoverà dal Liverpool»

Fali, agente di Federico, ha rilasciato una dichiarazione in merito al suo assistito approdato alnel mercato estivo.di: «Non sidal»Sebbene non stia trovando molto spazio nei Reds, a causa anche di diversi infortuni, l’esterno ex Juventus sembra essere appieno nei progetti della squadra. Eha chiarito la situazione:«resta al, il club non ha alcuna intenzione di cederlo».Su di lui, tra le diverse squadre italiane che lo monitoravano, c’era anche il Napoli.Footmercato: il Napoli voleva l’ex Juve in prestito con diritto di riscatto L’indiscrezione del portale francese lanciata il 5 gennaio:A seguito di questo colloquio,si è subito recato a Napoli per stabilire i primi contatti con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.