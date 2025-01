Donnapop.it - Chiara Ferragni lancia una bella frecciatina a Fedez: ecco cosa ha detto, il clima è tutt’altro che sereno!

Leggi su Donnapop.it

Quasi un anno fasi lasciavano; nonostante sia passato diverso tempo – e siano entrambi adulti – i due ex continuano arsi frecciatine via social come due adolescenti qualsiasi.Nel recap del 2024 del rapper di Rozzano, proprio quest’ultimo aveva menzionato il suo divorzio, augurandosi un nuovo anno pieno di positività. Anche la sua ex moglie ha voluto parlare del periodo più difficile della sua vita, non scordandosi – ovviamente – di dipingersi come la vittima che assolutamente non è.Per lei, tuttavia, sembra essere nuovamente uscito il sole: oggi fa coppia fissa con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera e le cose sembrano andare meglio, anche se dal punto di vista imprenditoriale la strada è ancora lunga.si dice felice come non lo era da ormai anni.