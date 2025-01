Notizie.com - Charlie Hebdo, “indistruttibile” a 10 anni dalla strage: la redazione oggi è segreta. Rsf: “Continuare a tutelare i vignettisti, mai posare le matite”

Leggi su Notizie.com

Questa mattina si è tenuta a Parigi la commemorazione per i 10dall’attacco al giornale satiricoche ha sconvolto la Francia.La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche il presidente francese Emmanuel Macron e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, si è tenuta alle ore 11 e 30 in rue Nicolas-Appert, nell’undicesimo arrondissement. Dove all’epoca si trovava ladel giornale satirico., “” a 10: la. Rsf: “, maile” (ANSA FOTO) – Notizie.comDa allora, infatti, ladel giornale si trova in una località. Pochissime persone sono a conoscenza di dove il giornale venga lavorato. Una questione di sicurezza per i redattori ed iche non hanno mai smesso di difendere la libertà di pensiero e di espressione.