C’è ancora domani di Paola Cortellesi primo passo tra i candidati per gli Oscar 2025

C’è, il film diretto, scritto e interpretato da, che ha dominato i botteghini italiani nel 2023, ha ora una possibilità di brillare anche agli. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha inserito il film nella “Reminder List of Productions Eligible for the 97th Academy Awards”, rendendolo uno dei 207 lungometraggi in competizione per la statuetta del miglior film.Distribuito negli Stati Uniti con il titolo There is Still Tomorrow, il film ha rispettato i criteri necessari per l’eleggibilità, avendo completato una programmazione di almeno sette giorni consecutivi in una sala cinematografica commerciale in una delle sei principali aree metropolitane americane durante il 2024. Questoè cruciale secondo le regole dell’Academy, che richiedono che i film abbiano una durata superiore ai 40 minuti e siano proiettati in una delle città designate come Los Angeles, New York, il Bay Area, Chicago, Miami o Atlanta.