Cassano attacca Leao e lui risponde con le emoji del pagliaccio

Nonostante la rimonta in finale di Supercoppa Italiana e la vittoria di un trofeo che porta anche il suo zampino, con l’assist ad Abraham per il gol del definitivo 3-2, Rafaè stato nuovamente criticato da Antonio. Non è la prima volta che l’exnte di Roma, Real Madrid, Milan e Nazionale italiana ha da ridire sul talento portoghese. Lo ha fatto anche dopo la vittoria in Supercoppa dei rossoneri contro i cugini dell’Inter, parlando didurante la trasmissione CalcioConlaEffe, su TikTok.ha infatti affermato che«non sa giocare con la squadra», ma anche che «Conceiçao lo capirà presto che non è buono, che è un giocatore da zero a zero, un giocatore farlocco, è poca roba». Il video di oltre due minuti e mezzo in cui l’exnte critica il talento milanista è stato rilanciato dallo stesso, che ha risposto con duedel