Caso Abedini, la procura di Milano dice no ai domiciliari

Mentre Teheran ha dichiarato che l’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala non sia correlata alla sua detenzione, lagenerale diha mantenuto la sua posizione contraria alla concessione degli arrestiper MohammadNajafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato il 16mbre all’aeroporto di Malpensa, e detenuto da allora nel carcere di Opera. Laritiene che vi sia un rischio concreto di fuga e, salvo nuovi sviluppi prima dell’udienza fissata per il 15 gennaio, non intende rivedere il parere negativo già espresso. Non ci sono stati nuovi documenti depositati nel procedimento che possano alterare il quadro finora delineato.L’apertura di un fascicolo senza indagati né ipotesi di reatoParallelamente, ladi, diretta da Marcello Viola, ha confermato l’apertura di un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato, come previsto dalla prassi in casi di arresti finalizzati all’estradizione.