Cascate dell'Acquafraggia, ponticelli in legno e nuovi arredi: "Puntiamo al turismo di qualità"

Piuro (Sondrio) – Le aree attorno all’Acquafraggia sono ancora più funzionali. Si sono conclusi di recente i lavori di miglioria del Parco delleeffettuati attraverso la società Piuro Farmacia AreaVerde. Con quasi 50mila ingressi unici, la zona delle bellissimevalchiavennasche si è confermata anche l’anno scorso come una delle mete più ambite dell’intera provincia di Sondrio. Le, in località di Borgonuovo, all’imbocco ovest della Val Bregaglia, altamente spettacolari, impressionarono anche Leonardo Da Vinci che, secondo i testi, passando in Valchiavenna, le menzionò per la loro bellezza nel suo codice atlantico: “Su per detto fiume (la Mera) si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere.”. Come ha più volte ricordato il sindaco di Piuro, Omar Iacomella, “il parco si dimostra all’altezza deldisul quale si è puntato negli ultimi 10 anni di valorizzazione, sorveglianza, guardiani e pulizia, restauro di monumenti e aree archeologiche”.