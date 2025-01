Oasport.it - Basket, Trento sconfitta malamente dall’Hapoel Tel Aviv. Playoff sempre più lontani

Diminuisconodi più le speranze di qualificazione aidi EuroCup per la Dolomiti Energia. La squadra italiana è statadagli israeliani dell’Hapoel Telper 89-68 al termine di una partita condotta fin da subito dalla formazione di coach Dimitris Itoudis.vedessimo il sesto posto in classifica, l’ultimo utile per accedere alla fase ad eliminazione diretta, mentre l’Hapoel èterza e continua nella sua corsa alle prime due posizioni, che valgono l’accesso ai quarti.In casanon bastano i 17 punti di Jordan Ford. Una buona prestazione anche da parte di Saliou Niang, che sfiora la doppia doppia con 10 punti e 8 assist. Per l’Hapoel è decisivo il brasiliano Bruno Caboclo, che mette a referto 19 punti, ma importanti sono anche i 13 di Antonio Blakeney.