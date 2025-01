Romadailynews.it - Almanacco del 07-01-2025 ore 07:30

del giorno venerdì 3 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Il santissimo nome di Gesù tornati oggi Sergio Leone Mel Gibson ne andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Buon compleanno d’aria con un giorno di ritardo e realtà era ieri i nati di ieri e facciamo gli auguri anche a Stefania a Michela e a Emanuele buona giornata e auguri anche per il nuovo anno a Francesco Irene Lucia Simone e al E allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo che ci ricorda una data importante in quel 3 gennaio del 1954 nascita della televisione italiana la RAI Radiotelevisione Italiana inizia il suo regolare servizio di trasmissioni televisive così come ci ricordò Fulvia Colombo La decana di tutte le signorine Buonasera non ci attrici della RAI Ci fermiamo qui a voi ancora l’augurio di una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noidel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa