The Vivienne | la vincitrice di Drag Race è morta a 32 anni

È scomparsa questo weekend The(al secolo James Lee Williams)queen inglesedella prima edizione britca di RuPaul’snonché concorrente della storica edizione All Stars All Winners dove rappresentava l’unicanon americana della competizione. Le cause della morte, così come il giorno esatto della scomparsa, non sono stati resi noti.A fare le condoglianze è stato anche il profilo ufficiale di RuPaul’s. “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa di The. Il suo talento, il suo umorismo e la sua dedizione all’arte delerano un’ispirazione. Sarà molto mancata, ma la sua eredità vivrà come un faro di creatività e autenticità. Incarnava ciò che significa essere un vero campione. I nostri cuori vanno alla sua famiglia e ai suoi fan in questo momento difficile“.