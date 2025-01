Ilrestodelcarlino.it - Sindic fa gioire il Montegranaro. Il Monturano ci prova, ma va ko

Campiglione0CAMPIGLIONE: Monti; De Carolis, Adami, Muzi (73’ Wahi), Fabi; Morelli (61’ Baiocco), Piras (65’ Cisbani), Ercoli, Russo (61’ Cheddira); Altobello, Cuccù Riccardo. All. Cuccù.: Taborda; Chimezie, Pagliarini, Capodaglio, Stortini; Gonzales (59’ Proesmans); Capponi,(82’ Mangiacapre), Mancini (89’ Iuvalè); Perpepaj, Tonuzi (73’ Rotondo). All. Mengo. Arbitro: El Mouhsini di Pesaro. Rete: 8’. Il derby calzaturiero va alche si impone in casa delCampiglione in virtù di una rete dinei primi minuti. La gara si accende subito e già al 5’ Tonuzi impegna Monti che respinge, Perpepaj ribadisce ma la difesa si salva in corner. Al minuto 8 il vantaggio del: punizione dal limite in posizione centrale, finta di Tonuzi e pennellata diche si infila all’incrocio dei pali.