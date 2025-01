Lanazione.it - Savino Del Bene Grinta e cuore Antropova è di un’altra categoria

Leggi su Lanazione.it

BARTOCCINI-MC RESTAURI1del3 BARTOCCINI PERUGIA: Gryka ne, Traballi 17, Orlandi ne, Sirressi (L1), Pecorari ne, Ricci 4, Recchia, Bartolini 6, Cogliandro (L2), Cekulaev 10, Németh 28, Gardini 4, Rastelli, Ungureanu 3. All.: Giovi.DELSCANDICCI: Ribechi ne, Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova, Mancini, Ognjenovic ne, Bajema 13, Graziani 11, Nwakalor 6, Carol ne,32, Mingardi, Gennari 8. All.: Gaspari. Arbitri: Serafin – Nava Parziali: 28-30, 22-25, 26-24, 22-25 PERUGIA – Nella sedicesima giornata di A1 laDelespugna il campo del Perugia, colleziona la tredicesima vittoria in campionato e consolida il secondo posto. Ma non è stata una partita facile, con le biancoblù che nel primo set hanno afferrato il successo dopo un’improbabile rimonta e hanno ceduto il terzo alle padrone di casa.