Portico del Pavaglione e opere d’arte | ecco l’omaggio di Luca Carboni alla città

Bologna, 6 gennaio 2025 – Rio Ari O è un grande successo e raddoppia: la mostra diche racconta i suoi primi quarant’anni di creatività libera tra musica e arte, varca la soglia museale e invade i portici bolognesi, patrimonio Unesco dal 2021. Dopo aver richiamato in queste settimane oltre 6.000 visitatori da tutta Italia per l’esposizione al Museo internazionale e biblioteca della musica del Settore Musei Civici Bologna, a partire dall'8 gennaio 2025 la mostra si sviluppa all’esterno sotto ildel, con una sorta di ghost track dell’allestimento che partirà dal civico 2 di via dell’Archiginnasio fino alle successive 9 chiavi di. Rio Ari O ha intanto conquistato anche il riconoscimento della critica come miglior mostra a tema musicale 2024 in Italia: “Non è la solita mostra di un musicista prestato all’arte - scrive Artribune - che si diverte a creare in maniera dilettantistica, ma la storia di 40 anni di successi di uno dei cantautori bolognesi più amati, a cui laha deciso di dedicare un progetto che invita per la primissima volta il pubblico a scoprire il suo secondo lato artistico: quello di pittore”.